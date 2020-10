Hockeybond KNHB wil dat de Hoofdklasse voor vrouwen en mannen dezelfde uitzonderingspositie krijgt als het profvoetbal, waardoor de clubs op het hoogste niveau kunnen blijven trainen en de competities door kunnen gaan.

"Voor de duidelijkheid: wij houden ons als sport aan de overheidsmaatregelen. Ook wij vinden het belangrijk mee te werken aan het terugdringen van het coronavirus", zegt KNHB-directeur Erik Gerritsen woensdag tegen Hockey.nl.

"Maar als behalve de Eredivisie ook de Eerste Divisie en mogelijk ook de Vrouwen Eredivisie mogen doorgaan, vind ik het niet meer dan logisch dat we in de Hoofdklasse wedstrijden kunnen blijven spelen."

Premier Mark Rutte maakt dinsdag op een persconferentie bekend dat sporters vanaf achttien jaar alleen mogen sporten op 1,5 meter afstand, en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

'Budgetten Hoofdklasse vergelijkbaar met Eerste Divisie'

Voor het profvoetbal is een uitzondering gemaakt: clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie mogen gewoon blijven trainen en wedstrijden spelen. Dat geldt niet voor topcompetities in andere teamsporten. De Nederlandse basketbalcompetitie is woensdag al voor minimaal vier weken stilgelegd.

Gerritsen heeft bij sportkoepel NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn ongenoegen daarover kenbaar gemaakt.

"De Hoofdklasse is de professioneelste hockeyclubcompetitie ter wereld, met budgetten die vergelijkbaar zijn met de Eerste Divisie", stelt de directeur. "Ik zie niet in waarom de ene competitie dan wél mag doorgaan en de andere niet. En vanwege de Spelen van Tokio is het voor de internationals ook van belang dat zij in competitieverband kunnen blijven uitkomen."