De competities in bijna alle teamsporten liggen in ieder geval de komende vier weken stil. Voor de honkballers komt daardoor een abrupt einde aan het seizoen. Dat is een gevolg van de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet.

Premier Mark Rutte kondigde dinsdag op een persconferentie aan dat sporters vanaf achttien jaar alleen mogen sporten op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Voor het profvoetbal wordt een uitzondering gemaakt - de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie gaan door - maar voor andere teamsporten betekent het in principe dat de topcompetities moeten worden stilgelegd.

De basketbal- volleybal-, handbal- en honkbalbond lieten dinsdag weten noodgedwongen een pauze van vier weken in te lasten. Voor de honkballers betekent dat direct het einde van het seizoen.

"Het is jammer dat we ons toch al ingekorte seizoen 2020 niet hebben kunnen afmaken, maar we begrijpen het nut en de noodzaak van deze nieuwe coronamaatregelen", zegt KNBSB-directeur Stefaan Eskes. "We zijn in elk geval blij dat we vanaf 1 juli volop hebben kunnen honkballen en softballen."

Dutch Basketball League stelt taskforce in

De Dutch Basketball League belegde dinsdagavond na de persconferentie direct een vergadering. Een taskforce met bestuurders van verschillende clubs gaat onderzoeken of en hoe de competitie na die tijd verder kan. Het seizoen ging begin oktober van start, zonder fans op de tribune. De meeste clubs hebben twee wedstrijden gespeeld.

Ook volleybalbond Nevobo heeft begrepen dat voor het volleybal geen uitzonderingen gelden en dat het tijdelijk stopzetten van de competitie de enige optie is. De bond werkt de mogelijke scenario’s uit voor het vervolg van de competitie. De uitkomst zal mede afhankelijk zijn van de duur van de huidige situatie.