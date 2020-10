Sifan Hassan en Susan Krumins hebben besloten om zaterdag niet mee te doen aan het wereldkampioenschap halve marathon. Nederland zal daardoor niet vertegenwoordigd worden in het Poolse Gdynia.

De 27-jarige Hassan besloot in overleg met coach Tim Rowberry haar seizoen voortijdig af te breken. De geboren Ethiopische is toe aan vakantie, nadat ze begin september in Brussel het werelduurrecord brak en afgelopen weekend in Hengelo het achttien jaar oude Europese record op de 10 kilometer verbeterde.

"Het was een kort, maar zwaar wedstrijdseizoen na een onzekere voorbereiding", zegt Hassan in een verklaring van de Atletiekunie en haar management. "Je iedere dag opladen om het beste uit jezelf te halen, als je niet weet of je dat ook kan laten zien, kost veel energie."

"Ik ben tevreden met waar ik op dit moment sta, maar ik voel dat het nu beter is om even rust te nemen en daarna de training richting de Olympische Spelen weer op te pakken. Mijn prestaties van dit jaar geven mij het vertrouwen dat ik ook in onzekere tijden die topvorm kan behalen."

Door de afmelding van Hassan ontbreekt zaterdag de Nederlandse recordhouder op de halve marathon. De regerend wereldkampioene op de 10 kilometer liep in 2018 in Kopenhagen een toptijd van 1:05.15.

De 34-jarige Krumins raakte deze week geblesseerd en vindt het een te groot risico om mee te doen aan de halve marathon. Ze deed nog wel een laatste trainingstest, maar ze haalde daar niet genoeg vertrouwen uit om naar Polen af te reizen.