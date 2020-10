Marit Bouwmeester is dinsdag Europees kampioene in de Laser Radial-klasse geworden. De Friezin zeilde op de slotdag in Gdansk van de tweede naar de eerste plaats.

Bouwmeester begon met een achterstand van 23 punten op de Deense Anne-Marie Rindom aan de medaillerace en maakte die grote achterstand goed.

Bouwmeester had haar zege te danken aan de allerlaatste heat op dinsdag. Daarin kwam ze als eerste over de finish, terwijl Rindom slechts zestiende werd.

In het eindklassement heeft Bouwmeester twee punten minder dan de Deense (45 om 47). De nummer drie, de Poolse Agata Barwinska verzamelde liefst 75 punten.

Mirthe Akkerman werd elfde en Maxime Jonker eindigde als nummer twaalf van het EK. De vierde Nederlandse, Daphne van der Vaart, werd zestiende.

De 32-jarige Bouwmeester behoort al jaren tot de wereldtop in de Laser Radial-klasse. In 2016 pakte de Friezin in Rio de Janeiro olympisch goud en ze werd ook al viermaal tot wereldkampioene gekroond.