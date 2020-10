Dirk van Duijvenbode baalt er flink van dat hij maandag genoegen moest nemen met de tweede plek op de World Grand Prix. De verrassing van het prestigieuze toernooi ging in de finale met 5-2 ten onder tegen Gerwyn Price.

"Er lagen kansen. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik voelde me niet eens zo zenuwachtig, maar ik voelde aan mijn pijlen dat ik het wel was. Voor mijn gevoel deed ik het de hele tijd slecht", aldus een teleurgestelde Van Duijvenbode tegen RTL 7.

"Ik verloor de eerste set en dat kan gebeuren, maar in set twee gooide ik een goede leg en vielen er twee pijlen uit de triple 19. Ik verloor die leg en de set, terwijl ik 'm anders had gewonnen. Na die set was mijn goede gevoel weg."

Van Duijvenbode gold met knappe overwinningen op Mensur Suljovic, Dimitri Van den Bergh, Gary Anderson en Simon Whitlock als revelatie van het toernooi, maar daar kan hij nog niet van genieten.

"Op zich kan ik terugkijken op een fantastisch toernooi, maar de teleurstelling overheerst nu", aldus de 28-jarige Nederlander. "Ik heb het gevoel dat ik hem had kunnen pakken en dat hij niet beter was."

Gerwyn Price en Dirk van Duijvenbode na de finale in Coventry. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

Price gaat voor nummer één-positie

De zeven jaar oudere Price stijgt dankzij zijn toernooizege naar de tweede plek op de Order of Merit, de wereldranglijst in het darts. De Welshman aast nu op de nummer één-positie van Michael van Gerwen.

"Ik ga voor die eerste plek, daar draait alles om. Ik hoop in de rest van het jaar een goede serie neer te zetten en dan zullen we wel zien", aldus Price, die onder de indruk was van Van Duijvenbode.

"Complimenten aan hem. Hij heeft de hele week fantastisch gespeeld en zal beter worden van deze ervaring. Hij is een goede speler en een goede jongen."