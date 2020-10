Twee roeiers uit de succesvolle Nederlandse ploeg zijn zondag op de slotdag van de EK in Poznan na hun finale positief getest op het coronavirus. Alle andere atleten en coaches die in Polen waren, testten negatief en zullen tien dagen in quarantaine blijven.

De roeibond meldt maandag dat een van de roeiers zondag na zijn of haar race lichte klachten kreeg. De kamergenoot van deze atleet had geen symptomen, maar beide sporters testten positief.

De andere roeiers zijn direct na de uitslag van de positieve tests geïnformeerd en getest. Ook heeft er bron- en contactonderzoek plaatsgevonden.

De trainingen van de nationale roeiploeg liggen logischerwijs voorlopig stil. Ze zullen pas hervat worden als de bondsarts vindt de dat risico's zoveel mogelijk beperkt zijn.

De Nederlandse roeiploeg beleefde de succesvolste EK ooit. Het team pakte negen maanden voor de Olympische Spelen van Tokio zeven keer goud, één keer zilver en twee keer brons.