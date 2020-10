In het langste en bijzonderste NBA-seizoen keerde LeBron James terug op zijn troon. 'The King' leidde Los Angeles Lakers op 35-jarige leeftijd naar de titel en loste zo zijn belofte aan de in januari overleden Lakers-legende Kobe Bryant in.

Op 28 januari, twee dagen nadat hij op een surrealistische vlucht van Philadelphia naar Los Angeles door zijn ploeggenoot Anthony Davis werd wakker geschud met het nieuws dat Bryant en diens dertienjarige dochter Gianna waren omgekomen bij een helikopterongeval in Californië, richt James zich in een emotioneel Instagram-bericht rechtstreeks tot zijn voorganger als de superster van de Lakers.

"Ik probeer iets te schrijven, maar ik moet elke keer huilen als ik aan je denk", schrijft James aan Bryant. "Ik beloof je dat ik jouw nalatenschap zal voortzetten. Je betekent zoveel voor ons allemaal hier bij de Lakers en het is nu mijn verantwoordelijkheid om alles op me te nemen en door te gaan met wat jij begonnen bent."

258 dagen later, op de 356e dag van het NBA-seizoen 2019/2020, stelden James en zijn ploeggenoten in een bubbel in Disney World de zeventiende titel voor de Lakers veilig door in de zesde wedstrijd van de finale met 106-93 te winnen van Miami Heat. Het was voor de basketbalclub uit Los Angeles het eerste kampioenschap sinds 2010, toen Bryant zijn vijfde titel met de Lakers veroverde.

"Sinds het tragische ongeluk van Kobe wilden we dit voor hem doen, we wilden hem niet teleurstellen", zei Davis zondag (lokale tijd) na de beslissende zege op de Heat. "Ik weet dat Kobe van boven naar ons kijkt en trots op ons is. Als hij dit seizoen naar wedstrijden kwam, zei hij altijd: 'Dit is jullie jaar.' Kobe was een grote broer voor ons allemaal en deze titel is voor hem."

James droeg zijn vierde NBA-titel ook op aan Bryant. "We waren voor het ongeluk al close als team, maar die tragedie bracht ons nog dichter bij elkaar", zei de nu viervoudig meest waardevolle speler (MVP) van de NBA Finals. "Het overlijden van Kobe bracht de hele basketbalwereld bij elkaar, maar voor ons was het nog veel belangrijker. Vanaf dat moment hebben we tegen elkaar gezegd: 'Dit is groter dan wij.'"

89 Uitzinnige Lakers-fans vieren NBA-titel in Los Angeles

'James is de beste basketballer ooit'

Het overlijden van Bryant was het meest tragische moment van het kampioensjaar van de Lakers, maar zeker niet de enige hindernis. Het unieke seizoen van de ploeg van James begon ruim een jaar geleden met oefenduels in China, precies op het moment dat de NBA en de Chinese overheid in conflict waren geraakt na een tweet van de technisch directeur van Houston Rockets, waarin hij zijn steun uitsprak voor de protesten in Hongkong.

Een half jaar later kwam de coronacrisis, die het NBA-seizoen stillegde van 11 maart tot 30 juli en ervoor zorgde dat de Lakers de afgelopen drie maanden - veelal zonder familie - in een eenzame bubbel in Florida zaten. En eind augustus werden de play-offs op initiatief van de spelers een paar dagen stilgelegd uit protest tegen het neerschieten van de zwarte Amerikaan Jacob Blake.

Ondanks al die afleiding was James, die vorig seizoen een flink aantal wedstrijden miste door een blessure en met de Lakers de play-offs miste, op het veld wederom op zijn best op het moment dat het moest. Met gemiddeldes van 27,6 punten, 10,8 rebounds en 8,8 assists per wedstrijd in 21 play-offduels bewees de Amerikaan dat hij ook in zijn zeventiende NBA-seizoen nog een van de beste basketballers ter wereld is.

"Ik heb altijd geloofd in LeBron James", zei Lakers-coach Frank Vogel, die in zijn eerste seizoen in LA meteen kampioen werd. "Hij is de beste basketballer die deze wereld ooit gezien heeft. Dat weet ik zeker nu ik hem gecoacht heb."

James noemde de titel met de Lakers een van de grootste prestaties uit zijn carrière. "Ik had de afgelopen anderhalf jaar, sinds mijn blessure, het gevoel dat ik wat te bewijzen had. Er zijn nog altijd twijfels over mij, over of ik genoeg gepresteerd heb om bij de allerbeste basketballers ooit te horen. Dat heeft me dit seizoen ontzettend gemotiveerd."

LeBron James stond voor de tiende keer in de NBA-finale en pakte zijn vierde titel. (Foto: Pro Shots)