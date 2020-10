Darter Dirk van Duijvenbode geniet van de manier waarop hij zondag de finale van de World Grand Prix haalde. Tegenstander Simon Whitlock deed er alles aan om de Katwijker uit zijn ritme te halen, maar die moest daar vooral om lachen.

Whitlock, die in de kwartfinales Michael van Gerwen had verslagen, nam veel tijd voor het gooien van zijn pijlen en liep langzaam terug, waardoor Van Duijvenbode steeds lang moest wachten voor hij aan de beurt was.

"Ik zag wat hij deed en dacht: dat doe je alleen als je bang bent. Hij begon er in set één mee en in set twee ging hij weer andere dingen doen door ineens 2 meter opzij te lopen en dan pas terug te lopen", aldus Van Duijvenbode tegen RTL 7.

De 28-jarige Nederlander reageerde op een gegeven moment op de acties van Whitlock door tijdens één beurt ook erg veel tijd te nemen en daarbij ook nog eens een score van 180 te gooien.

"Hij blééf vertragen. Op een gegeven moment dacht ik: ik laat zien dat het me niks doet", verklaarde hij die actie. "Het leuke is: hij wint van de nummer één van de wereld (Van Gerwen, red.) met 100 gemiddeld, maar hij is bang voor mij. Dat zegt genoeg."

Van Duijvenbode, die zei dat hij zaterdag al een aanvaring met Whitlock had gehad, is de revelatie van de World Grand Prix. Hij won eerder al knap van Gary Anderson, Dimitri Van den Bergh en Mensur Suljovic en treft maandagavond Gerwyn Price in de finale.

Simon Whitlock slaagde tegen Dirk van Duijvenbode niet in zijn tactiek. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)