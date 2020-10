LeBron James heeft Los Angeles Lakers in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) naar de zeventiende NBA-titel in de clubhistorie geloodst. De vedette werd zelf voor de vierde keer kampioen in de grootste basketbalcompetitie ter wereld. De titel werd opgedragen aan Kobe Bryant, die begin dit jaar omkwam bij een helikoptercrash.

Met 28 punten, veertien rebounds en tien assists had de 35-jarige James een groot aandeel in de 106-93-overwinning op Miami Heat. Het betekende de vierde en beslissende zege in de best-of-sevenserie op het complex van Disney World in Florida.

De zeventiende titel van de Lakers - de eerste sinds 2010 - is een evenaring van het record van Boston Celtics, dat in 2008 voor het laatst kampioen werd. Met hun zeventien kampioenschappen zijn ze verreweg de succesvolste clubs in de NBA.

James stond voor de tiende keer in de finale en pakte zijn vierde titel. Eerder was hij in 2012 en 2013 succesvol met Miami Heat en in 2016 was hij de beste met Cleveland Cavaliers.

89 Uitzinnige Lakers-fans vieren NBA-titel in Los Angeles

James voor vierde keer MVP van de finale

De sterspeler, die in vrijwel ieder finaleduel de uitblinker was bij de Lakers, werd voor de vierde keer in zijn loopbaan uitgeroepen tot 'MVP' van de NBA Finals. Hij is de eerste speler die de prestigieuze prijs namens drie verschillende clubs pakt.

Overigens is James met zijn vierde kampioenschap ver verwijderd van een record, want dat staat met elf titels op naam van Bill Russell, die eind jaren vijftig en in de jaren zestig heerste met de Celtics. In totaal zijn er 26 spelers die meer titels hebben dan James, waaronder Michael Jordan (6).