Danilo Petrucci heeft zondag de Grand Prix van Frankrijk in de MotoGP op zijn naam geschreven. De Italiaan bleef in een natte race in Le Mans de Spanjaarden Álex Márquez en Pol Espargaró voor.

De 29-jarige Petrucci boekte zijn eerste zege van het seizoen en de tweede overwinning uit zijn carrière. De coureur van Ducati is al de zevende verschillende Grand Prix-winnaar in de eerste negen races van dit jaar.

Ook Fabio Quartararo, Brad Binder, Andrea Dovizioso, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli en Maverick Viñales wonnen dit seizoen al. Alleen Quartararo (3) wist dat vaker dan één keer te doen.

Petrucci ging in Le Mans als derde van start, achter Quartararo en Jack Miller. Hij had de Fransman en de Australiër al snel te pakken en reed lang aan kop. Dovizioso nam in de achttiende ronde nog wel even de leiding over, maar Petrucci had de eerste plaats snel weer terug en gaf die niet meer uit handen.

Quartararo kwam als negende over de streep, maar behield wel de leiding in de WK-stand. Hij heeft een voorsprong van tien punten op de Spanjaard Joan Mir en achttien punten op de Italiaan Dovizioso.

Het MotoGP-seizoen gaat volgende week verder met de Grand Prix van Aragón. De race in Spanje is de tiende wedstrijd van het seizoen, dat in totaal veertien races telt.