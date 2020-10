De Nederlandse ploeg heeft zondag op de slotdag van de EK roeien in Poznan liefst zeven keer goud gewonnen. De teller in Polen stokte in totaal op tien medailles.

De mannen dubbelvier, met Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers, prolongeerde volgens verwachting de Europese titel en haalde zo het zevende Nederlandse goud binnen in Polen.

Iets eerder op de dag was ook de vrouwen dubbelvier (Laila Youssifou, Inge Janssen, Olivia van Rooijen en Nicole Beukers) de beste. In een spannende strijd werd afgerekend met Duitsland.

Ilse Paulis en Marieke Keijser, die ook in 2018 de beste waren bij de Europese kampioenschappen en vorig jaar zilver pakten bij de WK, hielden in de A-finale van de lichte dubbeltwee Italië bijna twee seconden achter zich.

Paulis is de regerend olympisch kampioen in de lichte dubbeltwee. Ze won die titel in 2016 met Maaike Head, die na de Spelen van Rio de Janeiro stopte met roeien. Sindsdien vormt Paulis een koppel met Keijser.

Broening en Twellaar verrassen

De mannen vier-zonder (Boudewijn Röell, Jan van der Bij, Nelson Ritsema en Sander de Graaf) pakte goud door ruim twee seconden sneller te zijn dan Italië.

Ook de vrouwen vier-zonder won de finale. Ymkje Clevering, Veronique Meester, Karolien Florijn en Ellen Hogerwerf hadden op de streep een voorsprong van meer dan vijf seconden op de Italiaanse boot en prolongeerden zo hun Europese titel.

Melvin Twellaar en Stef Broenink verrasten door het goud te winnen in de mannen dubbeltwee. Het duo roeit nog niet zo lang samen, maar was na een sterke race twee seconden sneller dan Zwitserland.

Martine Veldhuis begon de mooie roeidag voor Nederland met de titel in de lichte vrouwenskiff, een niet-olympisch onderdeel.

Roos de Jong en Lisa Scheenaard pakten achter Roemenië zilver in de vrouwendubbeltwee en voor beide Nederlandse achten was er brons.