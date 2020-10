Michael van Gerwen had niet verwacht dat hij zaterdag met harde cijfers uitgeschakeld zou worden door Simon Whitlock in de kwartfinales van de World Grand Prix. De Nederlander pakte slechts twee legs en verloor met 0-3 in sets van de Australiër.

"Deze had ik zelf niet zien aankomen. Whitlock gooit natuurlijk een puike wedstrijd. Hij speelt het spel goed en ik ga daar in mee", zei Van Gerwen na afloop van de partij voor de camera van RTL 7.

De 31-jarige Van Gerwen schreef de World Grand Prix vijf keer op zijn naam, waaronder de laatste twee edities. De nummer een van de wereld leek zijn vorm weer terug te vinden met overwinningen op Krzysztof Ratajski (2-1) en Devon Petersen (3-0), maar tegen Whitlock werd de Brabander op alle fronten overklast.

"Uiteindelijk gooide ik niet eens superslecht. Rond de 97 gemiddeld, daar mankeert niets aan", vervolgde Van Gerwen. "Maar ik had hem aan het begin van de wedstrijd veel meer pijn moeten doen. Dat gebeurde andersom en dat deed Whitlock gewoon goed. Hij stond een van zijn betere wedstrijden in zijn leven te gooien."

Van Gerwen benutte in de Ricoh Arena maar twee van de twaalf kansen op de dubbel. "Dat mag gewoon niet gebeuren. Als je een pijltje krijgt terwijl iemand op stoom is, dan moet je die pakken. Dat kan ik alleen mezelf verwijten. Ik leer hier weer van. Er is geen man overboord, maar het is altijd zuur als je verliest."

Dirk van Duijvenbode bereikte voor het eerst de halve finales op de World Grand Prix. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

Van Duijvenbode: 'Werd getriggerd door uitspraken Scholten'

Dirk van Duijvenbode slaagde er wel in om de halve finales van de World Grand Prix te bereiken. De nummer 73 van de wereld was zaterdag zeer verrassend met 3-1 te sterk voor tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson.

"Het ging lekker", aldus een glimlachende Van Duijvenbode bij RTL 7. "Ik was bij 2-0 wel erg zenuwachtig. Toen vielen mijn triples weg eigenlijk. Ik vond ook dat ik niet goed begon met de eerste dubbel, maar dat maakte ik goed met twee of drie triples. Ik had wel de hele wedstrijd het gevoel: Anderson doet het niet en ik doe het wel."

Van Duijvenbode had zich voor zijn partij geërgerd aan uitspraken van Roland Scholten, die als analist aanschuift bij de dartsuitzendingen van RTL. "Ik moest in de vorige ronde tegen Dimitri Van den Bergh en toen Roland werd gevraagd of ik kon winnen, zei hij: nee, geen kans. Dat was mijn trigger. Ik werd ook getagd in een bericht dat ik de laagste quotering had om in de kwartfinales te winnen. Toen dacht ik: dat zullen we nog wel eens even zien."

Bij de World Grand Prix moeten de darters elke leg beginnen met een willekeurige dubbel. Het toernooi in Coventry duurt tot en met maandag en wordt achter gesloten deuren afgewerkt. Van Duijvenbode speelt zondagavond tegen Whitlock voor een finaleplaats.