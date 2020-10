Sifan Hassan heeft zaterdag bij de FBK nazomerwedstrijd het achttien jaar oude Europese record op de 10 kilometer verbroken. De 27-jarige atlete noteerde in de regen in Hengelo een tijd van 29.36,67, waarmee ze bijna een halve minuut sneller was dan recordhoudster Paula Radcliffe.

De Britse Radcliffe liep in 2002 in München een tijd van 30.01,09 en had sindsdien het Europees record in handen. Ook het zeventien jaar oude Nederlandse record, dat op naam stond van Lornah Kiplagat met 30.12,53, ging eraan.

"Ik ben heel blij dat ik ondanks de omstandigheden het Europees record gelopen heb, dat al zo lang stond op naam van Paula", aldus Hassan na afloop. "Het was door de kou en de regen een moeilijke race. Ik voelde me vandaag fit en hoopte op betere omstandigheden. Dit record geeft mij veel vertrouwen."

De 27-jarige Hassan nam in Hengelo na tien minuten afstand van haar tegenstanders en liep na een kwartier op het schema van het wereldrecord, dat in handen is van Almaz Ayana (29.17,45). De regerend wereldkampioene op de 10 kilometer kon dat tempo in het vervolg niet vasthouden.

Hassan liep de FBK nazomerwedstrijd ter voorbereiding op het WK halve marathon, dat volgende week in de Poolse stad Gdynia op het programma staat. Met een tijd van 1.05.15 heeft zij het Nederlands record op die discipline in handen.

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen waren er geen toeschouwers welkom bij de FBK nazomerwedstrijd in Hengelo. In maart werden de FBK Games al afgelast vanwege de coronacrisis.