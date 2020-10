Miami Heat mag nog altijd hopen op een nieuwe titel in de NBA. De ploeg uit de Amerikaanse staat Florida won in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) het vijfde duel met Los Angeles Lakers in de NBA Finals.

Miami Heat was in de AdventHealth Arena in Orlando, waar alle duels van de NBA Finals worden gespeeld, met 111-108 te sterk voor Los Angeles Lakers. De formatie uit Californië leidt in de best-of-sevenserie nog wel met 3-2 en heeft nog één zege nodig voor de titel.

Jimmy Butler was met een 'triple-double' de grote man bij Miami Heat. De 31-jarige Amerikaan noteerde 35 punten, 12 rebounds en 11 assists. LeBron James was goed voor liefst 40 punten, maar dat was niet voldoende om de Lakers de titel te bezorgen.

Het zesde duel in de eindstrijd tussen Los Angeles Lakers en Miami Heat staat gepland in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd).

Los Angeles Lakers, dat in 2010 voor het laatst de titel in de NBA veroverde, kan dan voor de zeventiende keer kampioen worden. Daarmee zou de ploeg het recordaantal titels van Boston Celtics evenaren. Miami Heat zegevierde in 2006, 2012 en 2013.