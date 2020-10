Jeffrey Herlings komt dit seizoen niet meer in actie in de MXGP. De motorcrosser heeft vrijdag besloten om de tijd te nemen om te herstellen van een voetblessure die hem al langer parten speelt.

"Ik heb het hele jaar al last van mijn voet en zal er volgende week aan geopereerd worden. Hopelijk kan ik daarna voor het eerst in twee jaar weer pijnvrij crossen", schrijft Herlings op Instagram.

"Mijn blessure zorgde ervoor dat ik in de laatste twee seizoenen niet op mijn top kon presteren. Ik heb er vertrouwen in dat het wordt opgelost door de operatie en dat me nog een mooie toekomst te wachten staat."

De 26-jarige Nederlander kwam een maand geleden nog zwaar ten val bij een training in Italië, waarbij hij kort verlamd raakte. Volgens de wereldkampioen van 2018 was die val een gevolg van zijn voetblessure.

"Het gebeurde doordat ik mijn voet vanwege de pijn anders moet neerzetten. Ik vloog over mijn stuur en landde op mijn nek. Gelukkig ben ik inmiddels hersteld van mijn nek- en rugblessure."

Er zijn nog acht raceweekenden te gaan in het MXGP-seizoen. Herlings ging aan de leiding in de WK-stand, maar miste de laatste vijf weekenden. Tim Gajser uit Slovenië is inmiddels de nummer één.