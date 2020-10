Michael van Gerwen lijkt zijn vorm weer enigszins te hebben gevonden. De nummer één van de wereld bereikte donderdag de kwartfinales van de World Grand Prix dankzij een fraaie zege en merkt dat hij profijt heeft van trainingen met Vincent van der Voort.

Van Gerwen was in Coventry in een partij van hoog niveau te sterk voor de Zuid-Afrikaan Devon Petersen (3-0). Hij toonde zich sterk op de dubbels; de World Grand Prix is het enige toernooi waarbij met een dubbel moet worden begonnen.

"Ik miste weinig. Volgens mij heb ik alleen in de laatste set een keer drie pijlen gemist. 'Tops' (dubbel-20, red.) liep heel goed. Vincent en ik hebben veel op dubbels staan trainen en dat heeft zich uitbetaald", aldus Van Gerwen tegen RTL 7 Darts.

"Hier kan ik mee verder. Dit geeft heel veel zelfvertrouwen, zeker omdat Devon ook fantastisch speelde. Met een gemiddelde van 96 kan ik thuiskomen."

De 31-jarige Van Gerwen, die in de eerste ronde met 2-1 van de Pool Krzysztof Ratajski won, denkt dat zijn ervaring ook een rol speelde in zijn zege op Petersen. "Ik heb zo veel ervaring op dit podium en hij niet zo veel. Hij verkeert in de vorm van zijn leven, dan is met 3-0 winnen gewoon goed."

In de kwartfinales staat drievoudig wereldkampioen Van Gerwen tegenover de Australiër Simon Whitlock. Met Dirk van Duijvenbode is een tweede Nederlander zeker van een plek bij de laatste acht en mogelijk komt daar nog Jeffrey de Zwaan bij.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om te zien hoe Michael van Gerwen zijn zege op Devon Petersen veiligstelt.