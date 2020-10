World Record Day, een atletiekevenement in Valencia, heeft woensdag nieuwe wereldrecords op de 10.000 en 5.000 meter opgeleverd. De Oegandees Joshua Cheptegei had slechts 26 minuten en 11 seconden nodig voor de 10.000 meter en de Ethiopische Letesenbet Gidey bereikte na 14.06 de finish op de 5.000 meter.

In het wegens coronamaatregelen lege stadion in Valencia werd gebruikgemaakt van Wavelight-technologie, wat inhoudt dat met lichten aan de binnenkant van de baan het tempo van het wereldrecord wordt aangegeven. Hierdoor hadden de atleten een visueel mikpunt.

De 24-jarige Cheptegei was zes seconden sneller dan het oude wereldrecord dat in 2005 door de Ethiopiër Kenenisa Bekele werd gelopen. In december vorig jaar dook Chaptegui ook al onder het wereldrecord op de 5.000 meter, maar dat deed hij op de betwiste Nike Zoom Vaporfly-schoenen.

De 22-jarige Gidey liep ruim vier seconden onder het oude wereldrecord op de 5.000 meter. Dat stond met 14.11 op naam van haar landgenote Tirunesh Dibaba en werd in 2008 in Olso gelopen.

Joshua Cheptegei in actie met achter hem de Wavelight-technologie. (Foto: ANP)