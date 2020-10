Los Angeles Lakers is nog maar één overwinning verwijderd van de NBA-titel. De formatie van LeBron James won dinsdagavond (lokale tijd) de vierde wedstrijd tegen Miami Heat met 102-96 en leidt met 3-1 in de best-of-sevenserie.

Sterspeler James was met 28 punten, 12 rebounds en 8 assists de belangrijkste man bij de Lakers. Jimmy Butler van Miami Heat, die in de vorige ontmoeting nog indruk maakte met een triple-double, noteerde dit keer 22 punten, 10 rebounds en 9 assists.

Door de nipte overwinning in de AdventHealth Arena in Orlando hoeven de Lakers nog maar een van de komende drie wedstrijden te winnen om de titel te veroveren. De ploeg uit Californië won de eerste twee duels in de best-of-sevenserie, waarna Miami Heat zondagavond iets terugdeed.

De vijfde en mogelijk laatste ontmoeting tussen de Lakers en Miami Heat wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) afgewerkt.

Los Angeles Lakers, dat in 2010 voor het laatst de titel in de NBA veroverde, kan voor de zeventiende keer kampioen worden. Daarmee zou de ploeg van James het recordaantal titels van Boston Celtics evenaren. Miami Heat zegevierde alleen in 2006, 2012 en 2013.

LeBron James was wederom de belangrijkste man bij de Lakers. (Foto: ANP)