De FIA heeft maandag een officieel onderzoek aangekondigd naar het WK karten in het Italiaanse Lonato. De Italiaanse coureur Luca Corberi misdroeg zich daar zondag behoorlijk.

De 23-jarige Corberi gooide een bumper op het circuit in de richting van coureur Paolo Ippolito en ging later op de vuist met zijn landgenoot.

Corberi werd door de organisatie uitgesloten van verdere deelname aan het WK. Ook Ippolito werd gediskwalificeerd voor een actie op de baan.

Voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa, die als voorzitter van de internationale kartbond aanwezig was in Lonato, zei al dat hij een "serieuze straf" verwacht voor Corberi.

Oud-Formule 1-coureur Jenson Button riep via Twitter op tot een levenslange schorsing voor Corberi en zijn vader, die zich ook met het gevecht na afloop bemoeide. Ook McLaren-teambaas Zak Brown meldde op een levenslange straf te hopen.

Corberi werd in 2012 wereldkampioen in kartklasse KF3

Coberi gold voorheen als een groot racetalent. In 2012 werd hij op vijftienjarige leeftijd wereldkampioen in de kartklasse KF3. Hij versloeg onder anderen de huidige Formule 1-coureurs George Russell en Lance Stroll.

Dit jaar keerde Corberi terug in het karten, nadat hij er niet in slaagde door te dringen in de top van de autosport. Het circuit in Lonaro waar het WK zondag gehouden werd, is eigendom van zijn familie.