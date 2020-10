Novak Djokovic is maandag doorgedrongen tot de kwartfinales van Roland Garros. De nummer één van de wereld ontdeed zich in drie sets van de Rus Karen Khachanov. Bij de vrouwen schaarden Sofia Kenin en Petra Kvitová zich eveneens bij de laatste acht.

De 33-jarige Djokovic zette de negen jaar jongere Khachanov met 6-4, 6-3 en 6-3 aan de kant. Vooral in de eerste en de derde set maakte de mondiale nummer zestien het de Serviër lastig door een break achterstand weg te werken, maar uiteindelijk moest hij zich na zo'n 2,5 uur toch gewonnen geven.

Bij de laatste acht neemt Djokovic, die nog geen set verloor op het gravel in Parijs, het op tegen de als zeventiende geplaatste Spanjaard Pablo Carreño Busta, die een einde maakte aan de verrassende opmars van de Duitse qualifier Daniel Altmaier: 6-2, 7-5 en 6-2. De nummer 186 van de wereld was voor die partij nog zonder setverlies.

Djokovic heeft zeventien Grand Slam-titels op zijn palmares staan, maar won Roland Garros alleen in 2016. Vorig jaar strandde hij in de halve eindstrijd tegen Dominic Thiem.

Eerder op de dag plaatste Andrey Rublev zich voor de kwartfinales door de Hongaar Márton Fucsovics na een partij van bijna vier uur te verslaan: 6-7 (4), 7-5, 6-4 en 7-6 (3). De als dertiende geplaatste Rublev wacht voor een plek bij de laatste vier een krachtmeting met Stéfanos Tsitsipás, die in drie sets afrekende met Grigor Dimitrov: 6-3, 7-6 (9) en 6-2.

Petra Kvitová is een van de weinige speelsters uit de top twintig in de kwartfinales. (Foto: Pro Shots)

Ook Kenin en Kvitová naar laatste acht

In het vrouwentoernooi kwam Kenin een zwakke start tegen de Française Fiona Ferro te boven. De als vierde gerangschikte Amerikaanse, die begin dit jaar de Australian Open won, versloeg de mondiale nummer 49 met 2-6, 6-2 en 6-1. In haar volgende partij treft ze Ons Jabeur uit Tunesië of haar landgenote Danielle Collins.

De dertigjarige Kvitová gunde de een jaar oudere Chinese Zhang Shuai slechts zes games op Court Philippe Chatrier: 6-2 en 6-4. Het is pas de tweede keer in haar carrière dat Kvitová de laatste acht bereikt op Roland Garros, waar ze dit jaar voor de elfde keer aan meedoet. In 2012 reikte de tweevoudig Wimbledon-winnares tot de halve finales op het Grand Slam-toernooi in Parijs.

Om die prestatie te evenaren moet de als zevende geplaatste Kvitová in de volgende ronde de Duitse Laura Siegemund (WTA-66) verslaan. Siegemund rekende in een partij van ruim anderhalf uur af met de Spaanse Paula Badosa: 7-5 en 6-2.

Kenin en Kvitová zijn twee van de weinige speelsters uit de top twintig van de plaatsingslijst die zich bij de laatste acht wisten te voegen. Alleen de als derde geplaatste Elina Svitolina gingen de Amerikaanse en de Tsjechische voor. Kiki Bertens en Simona Halep werden zondag verrassend uitgeschakeld.