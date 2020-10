Miami Heat heeft zondagavond (lokale tijd) de spanning in de NBA-finale teruggebracht. De ploeg van coach Erik Spoelstra won de derde ontmoeting met Los Angeles Lakers in Orlando met 115-104.

Jimmy Butler was de grote man bij Miami Heat. De 31-jarige Amerikaan noteerde liefst 40 punten, 11 rebounds en 13 assists in de AdventHealth Arena. Sterspeler LeBron James was met 25 punten, 10 rebounds en 8 assists de productiefste bij de Lakers.

Door de overwinning vindt Miami Heat weer aansluiting met de Lakers in de best-of-sevenserie: 1-2. De formatie van James won de eerste twee ontmoetingen in de finale met 116-98 en 124-114.

"Ik denk dat we ons eindelijk realiseerden dat we hier thuishoren", zei de gevierde Butler, die voor het eerst in zijn carrière een triple-double in de play-offs noteerde. "De Lakers kunnen verslagen worden, zolang we maar doen wat we kunnen."

De zege kwam op het juiste moment: het is nog nooit voorgekomen dat een ploeg in een best-of-sevenserie terugkwam van een 0-3-achterstand. Miami Heat hoopt voor de vierde keer kampioen te worden, na eerdere successen in 2006, 2012 en 2013.

De Lakers, die voor het eerst in tien jaar in de finale van de NBA staan, jagen op hun zeventiende titel. Daarmee zou de ploeg uit Californië het recordaantal titels van Boston Celtics evenaren.