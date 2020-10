Topatleet Eliud Kipchoge heeft zondag in Londen pas voor de tweede keer in zijn indrukwekkende carrière een nederlaag geleden op de marathon. De zege ging naar de Ethiopiër Shura Kitata. Bij de vrouwen was de Keniaanse wereldrecordhoudster Brigid Kosgei overtuigend de beste.

Kipchoge liep in Londen zijn dertiende marathon. Van de vorige twaalf had de 35-jarige Keniaan er liefst elf gewonnen. Alleen in 2013 in Berlijn was hij niet de beste over de klassieke afstand. Hij werd toen tweede achter Wilson Kipsang, die een wereldrecord liep.

Kipchoge zette twee jaar geleden in Berlijn het officiële wereldrecord op 2:01:39 en liep vorig jaar bij een officieuze wereldrecordpoging als eerste mens onder de 2 uur over 42,195 kilometer. Hij moest zondag in het natte en koude Londen in de laatste 5 kilometer echter zeer verrassend afhaken bij de kopgroep.

Vier mannen profiteerden en streden in de laatste ronde van 1,9 kilometer om de zege. De 24-jarige Kitata, vorig jaar vierde in Londen, was de snelste in de eindsprint en won in een tijd van 02:05.41. De Keniaan Vincent Kipchumba, vorig jaar winnaar in Amsterdam, eindigde op een seconde als tweede. Sisay Lemma uit Ethiopië werd derde (2:05.45).

Kipchoge kwam niet verder dan plek acht in een tijd van 02:06.49, waardoor er na zeven jaar een einde kwam aan de hegemonie op de marathon van de olympisch kampioen van 2016. "Ik voelde me goed bij de start, maar in de laatste 15 kilometer niet meer. Ik zal terugkomen", zei de viervoudig winnaar in Londen in een eerste reactie.

De Nederlander Frank Futselaar wilde in Londen de olympische limiet (2:11.30) lopen, maar hij moest na een kleine 30 kilometer uitstappen vanwege kramp.

Shura Kitata is de verrassende winnaar van de marathon van Londen. (Foto: Pro Shots)

Kosgei maakt status wel waar

In de vrouwenwedstrijd was Kosgei een klasse apart met een tijd van 2:18.58. De 26-jarige Keniaanse had op de streep een voorsprong van ruim drie minuten op de Amerikaanse Sara Hall, die tweede werd in 2:22.01. Wereldkampioene Ruth Chepngetich uit Kenia werd vlak daarachter derde in 2:22.05.

Kosgei, die in Londen met succes haar titel verdedigde, liep haar eerste marathon sinds ze vorig jaar in Chicago het wereldrecord aanscherpte tot 2:14.04.

"Het was heerlijk om weer een wedstrijd te lopen, maar helaas konden we ons niet optimaal voorbereiden vanwege COVID-19. De regen maakte het vandaag ook zwaar", zei ze na de finish.

De marathon van Londen, die eigenlijk in april zou worden gelopen, kon vanwege de uitbraak van COVID-19 niet via het gebruikelijke parcours worden afgelegd. In plaats daarvan liepen de atleten meerdere rondes door St. James's Park. De finish was wel zoals altijd op The Mall.

Brigid Kosgei viert haar overwinning. (Foto: Pro Shots)