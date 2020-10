Germaine de Randamie heeft zaterdagavond indruk gemaakt op UFC Fight Island. De Nederlandse was in het bantamgewicht te sterk voor de Amerikaanse Julianna Peña.

De Randamie maakte in de derde ronde het verschil in Abu Dhabi. De 36-jarige Utrechtse kreeg Peña in een wurggreep, waardoor de vijf jaar jongere Amerikaanse geen lucht meer kreeg en het onderspit dolf.

Direct na haar overwinning sprak De Randamie haar hoop uit op een titelgevecht met Amanda Nunes. De twee streden in december al om de wereldtitel in de bantamgewichtsklasse. Toen won de Braziliaanse MMA-vechtster na een jurybeslissing.

Het gevecht tegen Peña was het eerste optreden van De Randamie sinds de krachtmeting met Nunes. Van haar laatste zeven gevechten won 'The Iron Lady' er zes.

De Randamie, die zowel in het kickboksen als mixed martial arts (MMA) uitkomt, werd in februari 2017 de eerste wereldkampioene in het vedergewicht. Die titel werd haar in juni 2017 afgenomen, omdat De Randamie weigerde tegen Cristiane Justino te vechten vanwege het dopingverleden van de Braziliaanse.

De UFC organiseert sinds juli gevechten op 'Fight Island' in Abu Dhabi, waar een bubbel is georganiseerd. Op die manier kunnen vechters van over de hele wereld in actie komen tijdens de coronacrisis.