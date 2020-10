Rinus van Kalmthout is zo goed als zeker van de prijs voor beste rookie in de IndyCar. De Nederlander eindigde zaterdag bij de tweede Harvest Grand Prix in Indianapolis weliswaar als zeventiende, maar hoeft voor de award alleen nog te starten in de slotrace.

'Veekay' kan de derde Nederlandse winnaar worden van de Rookie of the Year Award, die wordt uitgereikt aan de best presterende nieuwe coureur in de IndyCar. Hij treedt in de voetsporen van Arie Luyendyk (1985) en Robert Doornbos (2007).

Met nog één race voor de boeg staat de Hoofddorper in het kampioenschap op 274 punten. Hij heeft 54 punten voorsprong op de Spanjaard Álex Palou, de nummer twee in het klassement voor rookies.

Van Kalmthout ging in de tweede race op het binnencircuit van de Indianapolis Motor Speedway als veertiende van start en wist zich niet naar voren op te werken. Hij viel zelfs terug en kwam uiteindelijk als zeventiende over de finish.

Vrijdag eindigde de coureur van Ed Carpenter Racing nog als derde in de eerste Harvest Grand Prix en scoorde daarmee zijn eerste podiumplaats. Tevens vertrok hij in die race voor het eerst in zijn carrière vanaf poleposition.

Dixon aan de leiding in kampioenschap

De overwinning in Indianapolis ging zaterdag naar Will Power, die voor de tweede keer dit seizoen als eerste de finish passeerde. De Australiër liet Colton Herta maar net achter zich. Het podium werd gecompleteerd door Alexander Rossi.

In het kampioenschap gaat Scott Dixon met 502 punten aan de leiding. De Nieuw-Zeelander, die niet verder kwam dan de achtste plaats in de tweede Harvest Grand Prix, begint de slotrace met 32 punten voorsprong op Josef Newgarden. Van Kalmthout bezet de veertiende plek in de algemene rangschikking.

Het IndyCar-seizoen wordt op 25 oktober afgesloten met een wedstrijd op het stratencircuit van St. Petersburg in Florida.