De Nederlandse handbalsters hebben zaterdag hun eerste zege als wereldkampioen geboekt. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade won de tweede oefenwedstrijd tegen Duitsland met 32-26.

Talent Dione Housheer vertolkte bij Oranje een hoofdrol met acht treffers. Bij rust leidden de handbalsters al met 18-10 in het Duitse Lingen, een stad vlak over de grens.

Donderdag was Duitsland nog een maatje te groot voor Nederland. Toen werd het 27-25 in het voordeel van de Duitsers.

Nederland werd in december 2019 in Japan voor het eerst in de historie wereldkampioen. De formatie van bondscoach Mayonnade was in de finale met 30-29 te sterk voor Spanje.

Door de coronacrisis kwamen de handbalsters tot deze week niet in actie. Bij Oranje ontbreken Estavana Polman en Delaila Amega voorlopig door zware knieblessures.