Los Angeles Lakers heeft vrijdag ook het tweede duel in de NBA Finals gewonnen. De ploeg van sterspeler LeBron James was met 124-114 te sterk voor Miami Heat.

De Lakers namen al snel de leiding en hadden halverwege mede dankzij negen driepunters een voorsprong van veertien punten. Miami Heat kon het gemis van de geblesseerde topspelers Goran Dragic en Bam Adebayo niet goed opvangen en wist de wedstrijd nooit spannend te maken.

De 35-jarige James werd met 33 punten topscorer van de wedstrijd en was ook nog eens goed voor negen rebounds en negen assists. Anthony Davis, die pas zijn eerste NBA-finale speelt, maakte 32 punten en pakte veertien rebounds.

"Soms voeden James en Davis elkaar. Soms vernietigen ze hun directe tegenstander en soms geven ze de cruciale pass naar een vrijstaande teamgenoot", loofde Lakers-coach Frank Vogel zijn sterspelers. "Ze zijn beiden heel goed in staat om te scoren en om een verdediging te lezen."

Anthony Davis (rechts) was samen met LeBron James de uitblinker bij Los Angeles Lakers. (Foto: Pro Shots)

Miami Heat gelooft in ommekeer

Jimmy Butler was met 25 punten en dertien assists de beste man aan de zijde van Miami. Hij houdt ondanks de 2-0-achterstand in de best of four-serie vertrouwen in een goede afloop.

"We zijn overtuigd in wat we aan het doen zijn, maar we beseffen ook dat we perfect moeten spelen om dit team te kunnen verslaan. Dat hebben we nog niet gedaan en als het niet snel gebeurt, dan hebben we een probleem", aldus Butler.

De derde wedstrijd van de NBA Finals staat zondag op het programma. Net als de voorgaande duels wordt dit duel gespeeld in de NBA-bubbel in Walt Disney World in Orlando.

James is op jacht naar zijn vierde NBA-titel. De Lakers werden zestien keer eerder kampioen.