Rinus van Kalmthout is dolblij met zijn eerste podiumplaats in de IndyCar. De twintigjarige rookie begon vrijdagavond op pole in Indianapolis en reed naar de derde plaats.

"Ik ben uiteraard enorm blij met dit resultaat, met deze prachtige podiumplaats en mijn eerste IndyCar-trofee", zei Van Kalmthout in een eerste reactie.

Van Kalmthout, die vanaf de eerste plaats startte, raakte al vroeg in de race de leiding kwijt en lag op een gegeven moment zelfs vijfde. "Ik moet eerlijk bekennen: ik had kort voor het einde niet meer gerekend op deze podiumplaats."

"Maar op de zachte banden kwam ik goed uit de voeten. De derde plaats is een mooie beloning, want ik moet toegeven dat dit niet mijn makkelijkste race ooit was. De wagen was niet perfect in balans en ik had er mijn handen vol aan."

Van Kalmthout belde met mentor Luyendyk

Nadat hij donderdag zijn eerste poleposition veroverde, belde Van Kalmthout voor tips met zijn mentor en IndyCar-legende Arie Luyendyk. De 67-jarige oud-coureur heeft nog altijd het record van de snelste ronde (239,260 mijl per uur) en snelste kwalificatieronde (237,986 mpu) in Indianapolis op zijn naam.

"Hij was blij en verrast dat ik pole had gepakt", zei 'Veekay' tegen ESPN. "Hij kent die eerste bocht op Indianapolis natuurlijk op zijn duimpje."

"Arie vertelde me vooral om uit de problemen te blijven en niets te doen dat volgens de reglementen verboden is. Nu heb ik alle reglementen weer vers in mijn gedachten", lachte de Hoofddorpse coureur.

De race werd gewonnen door de Amerikaan Josef Newgarden, die tweede staat in het klassement achter de Nieuw-Zeelander Scott Dixon. Van Kalmthout is op de dertiende plek de beste rookie.

Zaterdag om 20.15 uur staat er nog een race op het programma in Indianapolis. Het IndyCar-seizoen wordt op 25 oktober afgesloten met een wedstrijd op het stratencircuit van St. Petersburg in Florida.