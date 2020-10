Rinus van Kalmthout is vrijdagavond voor het eerst in zijn carrière op het podium geëindigd in een IndyCar-race. De Nederlander kwam als derde over de finish bij de Harvest Grand Prix in Indianapolis.

'Veekay', die in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) verrassend zijn eerste poleposition veroverde, passeerde enkele rondes voor het einde Colton Herta in de strijd om de derde plaats.

Bij de start raakte de Hoofddorper zijn eerste plek kwijt aan Herta, maar al snel heroverde hij de leiding. Kort na zijn eerste pitstop maakte hij echter een foutje, waardoor hij zijn eerste positie alsnog verloor aan Herta.

Van Kalmthout kwam na de tweede serie pitstops halverwege de race op de derde positie terecht en viel na zijn derde pitstop nog iets verder terug. In de slotfase werkte de coureur van Ed Carpenter Racing zich weer op naar voren en drie rondes voor de finish nam hij de derde plek over van Herta. Die positie stond hij niet meer af.

Het beste resultaat van de Hoofddorper voorafgaand aan deze race was een vierde plaats. Die zette hij eind augustus neer bij de tweede race op de World Wide Technology Raceway in Illinois.

Van Kalmthout veruit beste rookie in kampioenschap

De overwinning op het binnencircuit van de Indianapolis Motor Speedway ging naar Josef Newgarden. De Amerikaan was een klasse apart en hield nummer twee Alexander Rossi ruim achter zich.

In het kampioenschap klom Van Kalmthout dankzij zijn podiumplek naar de dertiende plaats. Met 261 punten is hij veruit de beste rookie. Scott Dixon, die vrijdag teleurstelde met de negende plek, gaat met 478 punten aan de leiding. De Nieuw-Zeelander heeft veertig punten voorsprong op Newgarden.

Zaterdag om 20.15 uur staat er nog een race op het programma in Indianapolis. Het IndyCar-seizoen wordt op 25 oktober afgesloten met een wedstrijd op het stratencircuit van St. Petersburg in Florida.