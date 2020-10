Rinus van Kalmthout wil vrijdagavond ook vol voor zijn eerste overwinning gaan bij de Harvest Grand Prix in de IndyCar Series. De Nederlander pakte in de nacht van donderdag op vrijdag verrassend zijn eerste poleposition.

"We gaan vrijdag voor de overwinning. We hebben een goede balans in de auto op dit moment. Het was in de kwalificatie wel weer iets anders dan tijdens de vrije training, maar ik denk dat onze auto gewoon goed uit de verf komt bij lage baantemperaturen", zei Van Kalmthout na de kwalificatie tegen onder meer GPUpdate.

De twintigjarige Van Kalmthout ging het binnencircuit van de Indianapolis Motor Speedway rond in 1.09,609 en was daarmee de snelste. De Hoofddorper is bezig met een sterk debuutseizoen en gaat onder meer aan de leiding in het rookiekampioenschap.

"Ik heb een goede ronde gereden en geen fouten gemaakt. Toen ik uit de pitstraat reed en wat temperatuur in mijn banden kreeg, voelde ik meteen: wow, dit is precies de auto die ik vandaag nodig heb", vervolgde Van Kalmthout.

'VeeKay' is ondanks zijn status niet van plan zich in te houden tijdens de race. "Ik ben nog een rookie en weet misschien niet eens wat te verwachten, maar dit is misschien juist positief. Ik ga er vol voor in de eerste bocht."

De Harvest Grand Prix begint vrijdag om 21.50 uur (Nederlandse tijd). Zaterdag om 20.15 uur staat er in Indianapolis nog een race op het programma.