Rinus van Kalmthout heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) in Indianapolis verrassend poleposition veroverd voor de Harvest Grand Prix. Het was de eerste keer dat de Hoofddorper de snelste tijd klokte in een IndyCar-kwalificatie.

De twintigjarige Van Kalmthout ging het binnencircuit van de Indianapolis Motor Speedway rond in 1.09,609. Daarmee was hij nipt sneller dan Colton Herta (tweede) en Marco Andretti (derde).

Met zijn eerste poleposition geeft Van Kalmthout een passend vervolg aan een sterk debuutseizoen in de IndyCar Series. 'VeeKay' eindigde regelmatig in de top tien en leidt in het rookiekampioenschap.

Eerder dit jaar kwamen de IndyCar-coureurs ook al in actie op het binnencircuit van de beroemde Indianapolis Motor Speedway. Van Kalmthout eindigde toen na een fraaie inhaalrace als vijfde.

De Harvest Grand Prix begint vrijdag om 21.50 uur (Nederlandse tijd). Zaterdag om 20.15 uur staat er nog een race op het programma in Indianapolis. Het IndyCar-seizoen wordt op 25 oktober afgesloten met een wedstrijd op het stratencircuit van St. Petersburg in Florida.