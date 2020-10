Los Angeles Lakers is woensdagavond (lokale tijd) voortvarend aan de NBA-finale begonnen. De formatie van LeBron James won in Orlando de eerste ontmoeting met Miami Heat zonder problemen: 116-98.

De Lakers maakten met name in het tweede en derde kwart het verschil in de AdventHealth Arena. Anthony Davis was de belangrijkste man met 34 punten, negen rebounds en vijf assists. James voegde daar 25 punten, dertien rebounds en negen assists aan toe.

De sterspeler van de Lakers benutte vijf vrije worpen en steeg een plek op de lijst van spelers met de meeste benutte vrije worpen in de NBA Finals. James, die Michael Jordan passeerde, staat nu op 259 voltreffers en heeft alleen nog Elgin Baylor, Magic Johnson, Bill Russell en recordhouder Jerry West (455) voor zich.

Het is voor het eerst in tien jaar dat Los Angeles Lakers in de NBA Finals staat. De ploeg uit Californië veroverde de titel al zestien keer en is nog één eindzege verwijderd van het record van Boston Celtics, dat zeventien keer en in 2008 voor het laatst kampioen werd.

James won in zijn loopbaan tot dusver drie NBA-titels en twee keer was dat uitgerekend met Miami Heat (2012 en 2013). De formatie uit de Eastern Conference was één keer eerder de beste in de eindstrijd van de play-offs (2006).

De krachtmeting tussen de Lakers en Miami Heat van woensdag was de eerste ontmoeting in de best-of-sevenserie. Het volgende treffen is in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd).