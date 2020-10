LeBron James heeft er gemengde gevoelens bij dat hij in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) voor de tiende keer in zijn loopbaan in de NBA Finals staat. De vedette van Los Angeles Lakers is trots, maar baalt ook van de omstandigheden.

"Dit wordt mijn meest uitdagende finale ooit, gezien de situatie. Maar we weten waarvoor we hier gekomen zijn", aldus de 35-jarige James aan de vooravond van de eerste wedstrijd in de best-of-sevenserie tegen Miami Heat.

"Ik zou natuurlijk liegen als ik zou zeggen dat ik wist welke impact alles binnen de bubbel op lichaam, geest en al het andere zou hebben. Het is extreem zwaar geweest."

De NBA-spelers verblijven al 2,5 maand in een 'bubbel' op het complex van Walt Disney World in Florida, waar de play-offs vanwege het coronavirus worden gespeeld. Er gelden strenge regels.

"Op het moment dat ik hier de bubbel in kwam, was ik alleen maar bezig met de strijd om het kampioenschap. Ik weet niet eens hoeveel dagen we hier al zijn en dat maakt me ook niet uit. Het voelt als vijf jaar. Ik heb me net zo afgesloten als ik altijd al deed."

James' negen eerdere finales leverden hem drie titels op: in 2012 en 2013 met Miami Heat en in 2016 met Cleveland Cavaliers. De eerste wedstrijd tegen Miami Heat begint in de nacht van woensdag op donderdag om 3.00 uur.