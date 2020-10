De Nederlandse turnbond heeft Nico Zijp dinsdag voor onbepaalde tijd op non-actief gesteld. De trainer van Flik-Flak uit Den Bosch wordt onderzocht vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) adviseerde de turnbond om Zijp tot nader order op non-actief te stellen, omdat er meerdere meldingen over hem waren binnengekomen. De KNGU besloot dat advies over te nemen, al betekent dat niet dat de coach ook schuldig is. Dat moet het lopende onderzoek uit gaan wijzen.

"De maatregel houdt in dat Nico Zijp voor de duur van het onderzoek en een mogelijk daarop volgende tuchtrechtelijke procedure geen trainingen mag geven als clubtrainer, ook niet op de centrale locatie. Ook mag hij in het belang van het onderzoek geen contact hebben met (oud-)leden van de KNGU", schrijft het ISR in een verklaring.

Vincent Wevers mag wel gewoon doorgaan met trainen. De van mentale en fysieke mishandeling beschuldigde vader en coach van olympisch kampioene Sanne Wevers mag in het belang van het onderzoek geen contact hebben met oud-leden van de KNGU.

Topsportprogramma turnsters werd begin september hervat

De turnsport ligt wereldwijd al maanden onder het vergrootglas na een reeks onthullingen over mentale en soms fysieke mishandeling door coaches, zo ook in Nederland. Het topsportprogramma bij de vrouwen werd daarom eind juli stilgelegd, maar is begin september onder voorwaarden weer hervat.

Turnsters mogen sinds een aantal weken op een centrale locatie in Nijmegen weer met een coach naar keuze trainen. Voorwaarde is wel dat het ISR goedkeuring moet verlenen voor de gekozen trainer. Dat doet het instituut dus niet bij Zijp, waardoor Tisha Volleman niet met haar vaste coach kan werken.

De turnbond maakte dinsdag ook bekend dat er van 21 juli t/m 23 september 130 keer contact is gezocht met Centrum Veilig Sport Nederland of de vertrouwenspersonen van de KNGU. De meeste meldingen gaan over incidenten van voor 2012.