De omstreden sportarts Mark S. heeft dinsdag voor de rechtbank in München bekend dat hij wielrenners en wintersporters sinds 2012 van doping heeft voorzien. S. is een belangrijke spil in Operation Aderlass.

In een verklaring, die werd voorgelezen door zijn advocaat, benadrukte S. onder meer dat hij sporters nooit in gevaar heeft gebracht. Hij werd in 2019 al aangehouden.

Operation Aderlass is een politieonderzoek dat begin 2019 in gang werd gezet en is gericht op een dopingnetwerk dat over de hele wereld opereert. Daarbij wordt vooral naar het wielrennen en de wintersporten gekeken.

De zaak draait om atleten die tussen 2011 en februari 2019 bloedtransfusies zouden hebben ondergaan bij Mark S., die vanuit zijn woonplaats Erfurt opereerde.

S. raakte al eens in opspraak toen hij ploegarts van Gerolsteiner en Milram was. Bernhard Kohl, de nummer drie van de Tour de France van 2008 die later (bloed)dopinggebruik bekende, zegt door S. te zijn geholpen.

In afgelopen bekenden meer sporters hun betrokkenheid. S. wordt ervan verdacht zeker 150 keer verboden middelen te hebben verstrekt.