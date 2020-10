NOC*NSF snapt de beslissing van het kabinet om de komende drie weken geen publiek toe te laten bij sportwedstrijden. De sportkoepel is waarschijnlijk wel van plan om opnieuw een beroep te doen op overheidssteun.

"Voor verenigingen breken moeilijke tijden aan. Een aantal inkomsten van een sportvereniging valt nu geheel weg vanwege het verbod op publiek, het ontbreken van evenementen en het sluiten van de kantines", zegt algemeen directeur Gerard Dielessen op de website van NOC*NSF.

"Deze situatie kan zonder afdoende compensatie zo niet lang duren. We treden daarom direct in overleg met de overheid om na te gaan in welke mate het derde steunpakket afdoende is en welke steun mogelijk extra nodig is."

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte in mei al 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen. Dat geld was bedoeld om de jeugdafdelingen te steunen en de "unieke Nederlandse infrastructuur" te behouden, maar mogelijk is het dus niet genoeg.

De maatregel om supporters te weren bij sportevenementen - bij zowel de profs als de amateurs - is een gevolg van de oplopende coronabesmettingen in Nederland. Deze gaat in vanaf dinsdag 18.00 uur en geldt tot 20 oktober. Daarna wordt er door het kabinet gekeken of deze maatregel langer nodig is.

Dielessen: "Het is goed voor Nederland dat de sport openblijft, zowel binnen als buiten. Het kabinet heeft begrijpelijke maatregelen genomen die onze vrijheid nu inperken om ervoor te zorgen dat we deze vrijheid later dit jaar niet nog verder kwijtraken."