De ijshockeyers van Tampa Bay Lightning hebben in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) voor de tweede keer in de clubhistorie de Stanley Cup gewonnen. Er werd in de finale van de NHL afgerekend met Dallas Stars.

De zesde ontmoeting in de best-of-sevenserie werd met 2-0 gewonnen, wat de onderlinge stand op een voor Dallas Start onoverbrugbare 4-2 bracht.

Tampa Bay Lightning won de prestigieuze Stanley Cup eerder in 2004, toen Calgary Flames in de finale werd verslagen. Vijf jaar geleden werd ook de finale gehaald, maar toen was Chicago Blackhawks te sterk.

Victor Hedman van Tamba Bay Lightning werd uitgeroepen tot 'MVP' van de play-offs. De 29-jarige verdediger was in de play-offs goed voor tien treffers, het grootste aantal voor een verdediger sinds 1994.

"Het betekent alles voor ons dat we de Stanley Cup weer hebben gewonnen", aldus Hedman. "Het gaat wel een paar weken of misschien zelfs maanden duren om dit te laten bezinken."

Vorig jaar was de Stanley Cup een prooi voor St. Louis Blues. De club uit Missouri won de prestigieuze prijs voor de eerste keer.