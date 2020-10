Miami Heat heeft zich in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) voor het eerst sinds 2014 voor de NBA Finals geplaatst. De ploeg uit Florida boekte een nieuwe zege op Boston Celtics.

Op het complex van Disney World eindigde de zesde confrontatie tussen beide ploegen in 125-113, wat de stand in de best-of-sevenserie op 4-2 bracht. Met 32 punten, 14 rebounds en 5 assists was Edrice Adebayo de grote man.

Zes jaar geleden stond Miami Heat voor het vierde opeenvolgende seizoen in de NBA-finale. Er werd achtereenvolgens verloren van Dallas Mavericks, gewonnen van Oklahoma City Thunder en gewonnen én verloren van San Antonio Spurs.

De drievoudig NBA-kampioen staat in de finale tegenover het Los Angeles Lakers van sterspeler LeBron James, dat zondag voor het eerst in tien jaar de eindstrijd bereikte.

Vorig jaar ging de finale tussen Golden State Warriors en Toronto Raptors en in de vier jaar daarvoor stonden de Warriors steeds tegenover Cleveland Cavaliers.

De eerste wedstrijd in de best-of-sevenserie tussen Miami Heat en LA Lakers is woensdag.