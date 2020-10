Fabio Quartararo heeft zondag de Grand Prix van Catalonië gewonnen. De Fransman herovert daardoor ook de leiding in de WK-stand van de MotoGP.

In de negende ronde nam Quartararo de leiding over van zijn Yamaha-teamgenoot Franco Morbidelli, die van pole startte. Kort daarna moest Morbidelli na een foutje ook Valentino Rossi voorbij laten gaan.

De 41-jarige Rossi leek in zijn 350e MotoGP-race zijn tweehonderdste podiumplaats te gaan pakken, maar de Italiaan viel uit na een crash. In de eerste ronde was ook zijn landgenoot Andrea Dovizioso al uitgevallen.

In de slotrondes moest Morbidelli beide Suzuki-coureurs Joan Mir en Alex Rins nog voorbij laten, waardoor hij als vierde eindigde.

In de WK-stand leidt Quartararo met acht punten voorsprong op Mir en achttien op Maverick Viñales, die op het Circuit de Catalunya teleurstelde met een negende plek.

Er staan dit seizoen nog zes races op het programma in de MotoGP.