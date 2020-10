Los Angeles Lakers heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) geplaatst voor de NBA Finals. De formatie van sterspeler LeBron James won het vijfde duel met Denver Nuggets en kwam zo op een onoverbrugbare 4-1-voorsprong.

Het is voor het eerst sinds 2010 dat Los Angeles Lakers de finale van de NBA weet te bereiken. De Lakers stonden 31 keer eerder in de eindstrijd en wonnen de titel in totaal 16 keer.

De tegenstander van Los Angeles Lakers in de finale is nog niet bekend. Miami Heat staat na vijf duels in de play-offs van de Eastern Conference op een 3-2-voorsprong tegen Boston Celtics en heeft nog één overwinning nodig in de best-of-sevenserie.

Los Angeles Lakers bereikte de finale door in het vijfde duel met 117-107 te winnen van Denver Nuggets in de AdventHealth Arena in Orlando, waar de resterende wedstrijden in de play-offs zonder publiek worden afgewerkt. De Lakers pakten naast een ticket voor de NBA Finals daardoor ook de titel in de Western Conference.

De 35-jarige James was de grote man bij Los Angeles Lakers tegen Denver Nuggets met 38 punten, zestien rebounds en tien assists. De Amerikaan bereikte zelf zijn tiende finale en staat daarmee op een gedeelde derde plaats met Kareem Abdul-Jabbar van spelers met de meeste NBA Finals achter hun naam. Bill Russell speelde twaalf finales, Sam Jones elf.