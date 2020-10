Valentino Rossi blijft ook volgend jaar actief in de MotoGP. De 41-jarige legendarische Italiaanse coureur verruilt na dit seizoen het fabrieksteam van Yamaha voor satellietteam Petronas Yamaha SRT.

De bekendmaking komt niet als een verrassing. Rossi liet twee maanden geleden weten dat het voor "99 procent" zeker was dat hij een contract tekent bij Petronas Yamaha. Hij zette zaterdag zijn handtekening onder een verbintenis voor één jaar, maar dat kan eventueel nog worden verlengd.

Rossi moet na dit seizoen zijn plek bij Yamaha afstaan aan Fabio Quartararo, die overkomt van Petronas Yamaha. Hij rijdt al sinds 2004, met een onderbreking van twee jaar bij Ducati, voor Yamaha, waar hij zich ontwikkelde tot een van de besten ooit in de koningsklasse van de motorsport.

'The Doctor' werd zeven keer wereldkampioen in de MotoGP, maar zijn laatste titel dateert alweer van 2009. Hij eindigde vorig seizoen als zevende in het kampioenschap en bezet halverwege dit seizoen de negende plaats, op 26 punten achterstand van koploper Andrea Dovizioso.

Rossi wordt teamgenoot van Morbidelli

Rossi wordt bij Petronas Yamaha de teamgenoot van zijn landgenoot en goede vriend Franco Morbidelli. Die is bezig aan een sterk seizoen bij het team van Razlan Razali en maakt met een vijfde plek in de WK-stand zelfs nog een kleine kans op de titel.

"Het is een absolute eer om een iconische rijder als Rossi te verwelkomen bij Petronas Yamaha. Zijn ervaring zal een grote aanwinst zijn voor ons team. We zijn er zeker van dat we veel van hem kunnen leren", zegt Razali op de website van Petronas Yamaha.

"Tegelijkertijd zullen we ons uiterste best doen om hem te helpen competitief te zijn en hem te belonen voor het vertrouwen dat hij in ons heeft. We zijn klaar om de uitdaging aan te gaan. We geloven er heilig in dat we met Rossi en Morbidelli een geweldig duo tot onze beschikking hebben."