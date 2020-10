Conor McGregor heeft vrijdagavond zijn comeback aangekondigd. De Ierse Mixed Martial Arts-vechter gaat zo goed als zeker boksen tegen de Filipijn Manny Pacquiao.

"Ik neem het binnenkort in het Midden-Oosten op tegen Pacquiao", schreef McGregor op Twitter. "Het is een grote eer dat ik straks kan zeggen dat ik tegen twee van de beste boksers in het moderne tijdperk heb mogen vechten."

De 32-jarige McGregor besloot in juni nog om een punt achter zijn loopbaan te zetten, maar critici zagen die aankondiging als een marketingsstunt voor zijn volgende gevecht. Het was immers al de derde keer in ruim vier jaar dat hij met pensioen ging.

Nu lijkt McGregor dus niet in de MMA, maar in de boksring terug te keren. 'The Notorious' stapte in augustus 2017 al eens in de boksring (tegen Floyd Mayweather) en verloor toen na een technische knock-out.

Het aanstaande gevecht is nog niet helemaal in kannen en kruiken. Het management van Pacquiao bevestigde naar aanleiding van de tweets van McGregor dat de laatste details op dit moment worden doorgenomen.

De 41-jarige Pacquiao veroverde in zijn carrière wereldtitels in acht verschillende gewichtsklassen en wordt gezien als een van de beste boksers aller tijden. Zijn laatste gevecht dateert van juli 2019, toen hij Keith Thurman versloeg.