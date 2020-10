Jeffrey Herlings raakte begin deze maand tijdelijk verlamd door zijn val tijdens een training in Italië, onthult hij woensdag op Instagram. De 25-jarige motorcrosser werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Bologna vervoerd.

"Ik kan niet beschrijven hoe verschrikkelijk het was om tijdelijk verlamd op de grond te liggen en minimaal een half uur lang geen gevoel te hebben vanaf mijn nek naar mijn benen", schrijft Herlings.

"De doktoren vertelden me dat ik door het oog van de naald ben gekropen en geluk heb gehad dat ik niet verlamd ben gebleven. Ze zeggen dat ik volledig zal herstellen van deze blessure. Ik heb drie kleine breuken en het herstel zal niet te lang duren."

Door de crash miste Herlings al drie Grands Prix en raakte hij de leiding kwijt in het WK-klassement. De Brabander zegt dat het hem spijt dat hij zijn sponsoren en fans dit seizoen geen nieuwe wereldtitel kan bezorgen.

Het is nog niet duidelijk wanneer Herlings weer in actie komt. De eerstvolgende manche in Mantua komt nog te vroeg voor hem. "Voor nu is weer gezond worden het belangrijkst."