Handbalster Delaila Amega moet het EK aan het einde van het jaar aan zich voorbij laten gaan. Het 22-jarige toptalent van Oranje heeft haar kruisband gescheurd.

Amega liep de kwetsuur zondag op in de Champions League-wedstrijd van haar Duitse club Borussia Dortmund tegen Brest Bretagne. Na onderzoek kwam de zware knieblessure aan het licht.

Het is niet de eerste keer dat spelverdeelster Amega lang uit de roulatie is door blessureleed. Twee jaar geleden raakte ze ook al zwaar geblesseerd aan haar knie. Na een revalidatie van enkele maanden was ze op tijd fit voor het WK van 2019 in Japan, waar Nederland voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen werd.

De diagnose bij Amega is de volgende tegenvaller voor bondscoach Emmanuel Mayonnade. Eerder raakte opbouwer Estavana Polman zwaar geblesseerd aan haar knie, waardoor ook zij het EK moet missen.

Het EK handbal wordt van 3 tot en met 20 december gespeeld in Denemarken en Noorwegen. Frankrijk is titelverdediger. Nederland, dat bij de laatste editie in 2018 een bronzen medaille veroverde, speelt op 4 december zijn eerste groepswedstrijd tegen Servië.