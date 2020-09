Michael Jordan heeft samen met drievoudig Daytona 500-winnaar Denny Hamlin een team opgericht dat in 2021 mee gaat doen in de NASCAR Cup Series. Bubba Wallace, de enige zwarte coureur in de Amerikaanse raceklasse, wordt de rijder.

Basketballegende Jordan zal als hoofdeigenaar van het nieuwe team fungeren en Hamlin krijgt een minderheidsbelang. Het is nog niet bekend hoe de renstal gaat heten en welke sponsoren erbij betrokken zijn.

"In het verleden heeft NASCAR altijd geworsteld met diversiteit en zijn er maar een paar zwarte teameigenaren geweest. Je ziet dat NASCAR de veranderingen in de wereld steeds meer omarmt. Deze timing is dan ook perfect", zegt de 57-jarige Jordan, die bekendstaat als een van de beste basketballers aller tijden.

Met de keuze voor Wallace legt Jordan de nadruk op diversiteit en strikt hij een coureur die zich al langer uitspreekt tegen racisme. Onder druk van Wallace werd onlangs de omstreden Confederatievlag in de ban gedaan. De vlag, die verwijst naar het Amerikaanse slavernijverleden, was een traditie rond de NASCAR-races.

"Dit is een unieke kans voor mij in deze fase van mijn carrière", zegt Wallace over zijn nieuwe team. "Ik ben dankbaar dat ze in me geloven en ik kijk ernaar uit dit avontuur te beginnen."

Het is niet de eerste keer dat Jordan opkomt voor de rechten van zwarte Amerikanen en diversiteit. De zesvoudig NBA-kampioen kondigde in juni aan dat hij over een periode van tien jaar 100 miljoen dollar (88,5 miljoen euro) zal doneren aan organisaties die strijden voor raciale gelijkheid en sociale rechtvaardigheid.