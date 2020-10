Golfer Bryson DeChambeau heeft zondagavond voor het eerst in zijn loopbaan een major op zijn naam geschreven. De 27-jarige Amerikaan won de US Open dankzij een ijzersterke slotronde.

DeChambeau was de enige speler op de Winged Foot Golf Club die in de slotronde onder par wist te eindigen. Hij ging mede door een eagle rond in 67 slagen (drie onder par) en dat was genoeg om bovenaan te eindigen in de algemene rangschikking.

Zijn landgenoot Matthew Wolff had de eerste debutant sinds Francis Ouimet in 1907 kunnen worden die de US Open op zijn naam zou schrijven, maar hij liet in de slotronde te veel liggen. Met 75 slagen zat de 21-jarige Amerikaan liefst vijf slagen boven par.

In het klassement eindigde DeChambeau met een voorsprong van zes slagen op nummer twee Wolff (-6 om par). De top vijf werd gecompleteerd door de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen (derde) en de Amerikanen Harris English (vierde) en Xander Schauffele (vijfde).

"Het was halverwege de slotronde toen ik me realiseerde dat ik het toernooi zou kunnen winnen", zei een trotse DeChambeau. "Ik moest toen echt tegen mezelf zeggen dat ik me op iedere hole moest blijven focussen. Daardoor slaagde ik erin om elke bal zo goed mogelijk te slaan. Dit is echt een heel grote eer."

De US Open was de tweede golfmajor van dit jaar, nadat de Amerikaan Collin Morikawa in augustus het PGA Championship op zijn naam schreef. The Open Championship wordt dit jaar niet gehouden vanwege de coronacrisis en The Masters in Augusta staan in november op het programma.

Bryson DeChambeau won op de US Open zijn eerste majortitel. (Foto: Pro Shots)