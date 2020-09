Toyota Gazoo Racing heeft zondag de 88e editie van de 24 uur van Le Mans gewonnen. Coureurs Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Kazuki Nakajima bezorgden het Japanse team de derde zege op rij in de LMP1-klasse. Racing Team Nederland stelde teleur in de LMP2-klasse en werd vijftiende.

Toyota Gazoo Racing was op voorhand de favoriet en maakte die rol waar. De Zwitser Buemi, de Nieuw-Zeelander Hartley en de Japanner Nakajima, die alle drie een verleden hebben in de Formule 1, legden samen 387 rondes af.

Voor Buemi en Nakajima was het de derde titel op rij. Zij wonnen de 24 uur van Le Mans in 2018 en 2019 met Fernando Alonso, die volgend jaar weer actief is in de Formule 1.

Op het Circuit de la Sarthe eindigde achter Toyota Gazoo Racing de teams van Rebellion Racing als tweede en vierde. De andere formatie van Toyota legde beslag op de derde plaats.

De auto van Racing Team Nederland. (Foto: Getty Images)

Racing Team Nederland valt tegen in race

Racing Team Nederland, met Nyck de Vries, Giedo van der Garde en Frits van Eerd, begon na de kwalificatie als derde aan de 24 uur van Le Mans in de LMP2-klasse, maar stelde tijdens de race teleur.

Het team kreeg al vroeg in de wedstrijd problemen met de koeling en in de nacht van zaterdag op zondag kwam De Vries in de grindbak terecht na een botsing met een andere auto. Dat kostte de Nederlandse formatie een hoop tijd.

Racing Team Nederland eindigde daardoor op een teleurstellende vijftiende plaats in de LMP2-klasse en als negentiende in de algehele rangschikking.

Beitske Visser was de beste Nederlander. De Friezin, die rijdt voor het Franse Richard Mille, finishte samen met de Duitse Sophia Flörsch en de Colombiaanse Tatiana Calderón als negende in de LMP2-klasse. Ho-Pin Tung werd met zijn team Jackie Chan Racing gediskwalificeerd, omdat er tegen de regels in een monteur aan de auto sleutelde.

De 24 uur van Le Mans had eigenlijk in juni al plaats moeten vinden, maar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis.