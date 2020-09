Michael van der Mark heeft zondag de tweede race van het weekend in het WK superbike gewonnen. De Nederlander was de snelste op Circuit de Barcelona-Catalunya. Bij de MotoGP pakte Maverick Viñales de zege in de Grand Prix van Emilia Romagna.

Van der Mark kwam namens Yamaha als eerste over de streep in de Superpole-race. Hij liet de Britse klassementsleider Jonathan Rea (tweede) en de Fransman Loris Baz (derde) achter zich.

Het is voor de 27-jarige Van der Mark de vijfde keer dit seizoen dat hij op het podium staat. Eerder werd hij derde in Jérez, Portimão (twee keer) en Aragón.

Zaterdag werd de eerste race van het weekend gewonnen door Rea. Van der Mark werd toen vierde. Later op de dag volgt nog een race in Barcelona.

In de strijd om de wereldtitel gaat Rea namens Kawasaki aan de leiding, voor Ducati-rijder Scott Redding en Toprak Razgatlioglu van Yamaha. Van der Mark is de nummer vier.

Maverick Viñales boekte zijn eerste seizoenszege. (Foto: Pro Shots)

Viñales de sterkte in Italië

In de MotoGP was Viñales de beste bij de Grand Prix van Emilia Romagna. De Spanjaard hield in Noord-Italië zijn landgenoten Joan Mir en Pol Espargaró achter zich.

Francesco Bagnaia was hard op weg naar de overwinning, maar ging zeven rondes voor het einde als leider onderuit. De 25-jarige Viñales boekte zijn eerste zege van het seizoen, dat vanwege de coronacrisis pas zeven races oud is. Hij is al de zesde verschillende winnaar van dit jaar.

Andrea Dovizioso eindigde slechts als achtste, maar behield wel de leiding in de WK-stand. De Italiaan heeft nog een voorsprong van één punt op de Fransman Fabio Quartararo.