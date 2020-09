Dafne Schippers heeft zaterdag bij de Gouden Spike in Leiden de 100 meter gewonnen. De Utrechtse was de snelste in een tijd van 11,47 seconden.

Schippers bleef de Britse Kristal Awuah twaalf honderdsten voor. Lianne van Krieken en Kadene Vassell deelden met 11,98 de derde plaats.

Voor Schippers is het haar vierde zege in enkele weken. Begin deze maand triomfeerde ze op de 100 meter in het Poolse Chorzow en afgelopen zondag was ze op het sprintnummer ook de snelste in Berlijn. Tussendoor verbeterde ze in het Tsjechische Ostrava het Europees record op de incourante 150 meter.

Met die overwinningen toonde Schippers aan dat ze de stijgende lijn weer te pakken heeft, nadat ze werd gehinderd door rugklachten. Vanwege die pijnlijke rug trok ze zich vorige maand terug voor de finale van de 200 meter bij de NK in Utrecht.

Afgelopen donderdag kwam de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter ook in actie op de Wageningse Track Meeting. "Er is een zakelijk belang waar je rekening mee moet houden", vertelde haar manager Derek Schippers aan de Volkskrant.

Volgens de krant zou Schippers het risico lopen dat ze gekort wordt door haar sponsor, omdat ze dit seizoen onvoldoende wedstrijden heeft gelopen.

Bij de Gouden Spike wordt de meest aansprekende prestatie van een atleet door een jury beloond met een prijs.