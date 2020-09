LeBron James is pissig dat hij naast de prijs voor meest waardevolle speler in de NBA (MVP) heeft gegrepen. De 35-jarige forward van Los Angeles Lakers zag dat de overgrote meerderheid koos voor Giannis Antetokounmpo van Milwaukee Bucks.

"Ik ben er kwaad om geworden. Dat is mijn eerlijke antwoord", zei James na de overwinning van Los Angeles Lakers op Denver Nuggets (126-114) vrijdag (lokale tijd). "Ik ben vooral kwaad dat ik maar 16 van de 101 stemmen kreeg."

Voor de prestigieuze uitverkiezing mogen uitsluitend journalisten en sportzenders over de hele wereld hun stem uitbrengen op de beste speler in de NBA. Vorig jaar ging de MVP-award ook al naar de Griek Antetokounmpo. Viervoudig winnaar James werd in 2013 voor het laatst uitgeroepen tot beste speler in de NBA.

"Weet je, ik zeg niet dat de winnaar de MVP-award niet verdiende. Maar dat ik maar zestien stemmen ontving, maakte me kwaad. En ik ben in mijn carrière vaak als tweede geëindigd. Zowel met de club als nu vier keer als MVP."

'Weet niet hoeveel wedstrijden ze zien'

James vindt de selectieprocedure van de journalisten niet juist. "Ik weet niet hoeveel wedstrijden ze zien. Ik ga niet zeggen wat de criteria wel zouden moeten zijn. Het is in de loop van de jaren veranderd. Soms is het de beste speler in het beste team. Soms is het statistisch gezien de speler met het beste seizoen. Je weet het niet."

Overigens maakt James met de Los Angeles Lakers nog wel kans op een prijs. Door de zege vrijdag tegen de Nuggets kwam het team op een 1-0-voorsprong in de best-of-sevenserie in de Conference Finals. Als Los Angeles doorgaat strijdt het in de NBA Finals tegen Miami Heat of Boston Celtics om de titel.