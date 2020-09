Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde zijn als laatste Nederlandse duo uitgeschakeld bij de EK beachvolleybal in het Letse Jurmala. Het koppel verloor in de achtste finales van de Zwitsers Marco Krattiger en Florian Breer.

Varenhorst en Van de Velde, als veertiende geplaatst bij het EK, hadden de eerste set nog voor het grijpen, maar nadat ze hun service moesten inleveren voor 19-19 konden ze setverlies niet meer afwenden. Ook in de tweede set ging het in de slotfase mis: 21-23.

Met de uitschakeling van de dertigjarige Varenhorst en 26-jarige Van de Velde is het Europese titeltoernooi voor alle Nederlandse koppels voorbij. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, die in 2013 nog wereldkampioen werden, werden vrijdag in de eerste ronde al uitgeschakeld.

Ook voor de Nederlandse vrouwenkoppels kwam het EK snel ten einde. Sanne Keizer en Madelein Meppelink, die in 2018 nog Europees kampioen werden, en Marleen van Iersel en Pleun Ypma sneuvelden vrijdag in de achtste finales.

Het was voor Van Iersel haar eerste titeltoernooi met Ypma. Vorige maand maakte Van Iersels voormalige partner Joy Stubbe bekend vanwege medische redenen een pauze in te lassen en niet naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio te gaan.